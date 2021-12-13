Верховна Рада 2 грудня ухвалила закон про державний бюджет на 2022 рік. Документ передбачає зростання прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати в Україні, які впливають на розміри податків та внесків, сплачувані ФОПами.

Зокрема, мінімальна зарплата з 1 січня 2022 року становитиме 6,5 тис. грн, а з 1 жовтня – 6,7 тис. грн.

Якщо врахувати ставку ЄСВ (22%), мінімальний страховий внесок з січня становитиме 1 430 грн (6 500х22%), з жовтня – 1 474 грн (6 700х 22%).

Максимальна сума страхового внеску з 1 січня 2022 року складе 21 450 грн грн (максимальна величина бази нарахування ЄСВ становить 15 розмірів мінімалки). Вона сплачується підприємцями, які мають місячний прибуток від 97,5 тис. грн. З 1 жовтня ця сума страхового внеску складе 22 110 грн.

Впливає на нарахування податків і прожитковий мінімум для працездатних осіб, який наступного року змінюватиметься тричі: з 1 січня – 2 481 грн, з 1 липня – 2 600 грн і з 1 грудня – 2 684 грн.

Які податки сплачуватимуть фізичні особи-підприємці у 2022 році, виходячи з показників держбюджету.

ФОП перша група

Єдиний соціальний внесок: з 1 січня – 1 430 грн, з 1 жовтня – 1 474 грн.

Єдиний податок – 248,10 грн (не більше 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2022).

ФОП друга група

Також ЄСВ : 1 430 грн – з січня і 1 474 грн – з жовтня.

Єдиний податок – 1,3 тис. грн (20% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2022 року).

Ставки єдиного податку у відсотках встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад.

ФОП третя група

Ці підприємці сплачують єдиний соціальний внесок, а також єдиний податок – 5% доходу, або 3% доходу та ПДВ.

ФОП загальної системи оподаткування

Єдиний соціальний внесок плюс 18% ПДФО та 1,5% військового збору від чистого доходу, який визначається як різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю.