У найближчі дні курс долара перевищить позначку 29 грн, а до кінця лютого цілком імовірно становитиме 30 грн.

Такий прогноз Фактам ICTV озвучив кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

На підтвердження того, що девальвація гривні триватиме, свідчить, зокрема, той факт, що в п’ятницю, 28 січня, вартість американської валюти – 28,99 грн/1$ – побила рекорд семирічної давнини. Більше вона коштувала лише 26 лютого 2015 року – 30,01 грн/$.

За словами Олександра Хмелевського, на зростання курсу долара продовжує впливати загроза вторгнення Росії. Через це як іноземні інвестори, так і вітчизняні підприємці виводять кошти з України.

– Якщо відбудеться повномасштабна агресія Росії, то девальвація буде досить суттєвою. Ми спостерігатимемо масову втечу капіталів з України за аналогією, як це відбувалося в 2014 році, а гривня знеціниться до 50 грн за долар або навіть більше, – застерігає кандидат економічних наук.

На переконання експерта, все залежатиме від того, як розгортатимуться події. Проте, якщо нападу не буде, гривня все одно перебуватиме під тиском.

Фактори, що впливають на девальвацію

Олександр Хмелевський констатує: в умовах енергетичної кризи, що триває нині, Україні доводиться закуповувати вугілля, пальне, електроенергію за завищеними цінами та витрачати на це валюту.

– Через подорожчання газу частина підприємств зупинилися, що зумовить скорочення експорту та зростання імпорту, – пояснює економіст.

Зростає й політична напруга в суспільстві.

– Розгортається боротьба у вищих ешелонах влади, що може стати причиною дострокових парламентських та президентських виборів. Також зростають протестні акції громадян, які незадоволені погіршенням соціально-економічних умов. Усе це погіршує економічну ситуацію та посилює девальвацію гривні, – говорить Олександр Хмелевський.

Нині українці, намагаючись врятувати свої заощадження від знецінення, збільшили купівлю валюти.

Чи врятує від девальвації підвищення Нацбанком облікової ставки

Кандидат економічних наук не вважає, що на дії інвесторів може вплинути те, що Нацбанк з метою стримування девальвації підвищив облікову ставку до 10% і планує це зробити в подальшому.

– Навряд чи інвесторів може зацікавити кілька додаткових відсотків, коли існує ризик, що в результаті війни вони можуть втратити всі кошти. Тому такі дії НБУ не матимуть бажаного результату. Натомість зумовлять зростання вартості кредитів та погіршать фінансове становище підприємств і громадян, – говорить Олександр Хмелевський.

Ситуація на світових ринках

На світових фондових ринках протягом двох тижнів триває падіння. Інвестори продають акції та облігації, а відсоткові ставки зростають.

– Чи переросте цей розпродаж в повномасштабну фінансову кризу, побачимо згодом. У разі світової фінансової кризи девальвація гривні посилиться також, – констатує експерт.

26 січня Федеральна резервна система США оголосила про посилення монетарної політики в найближчій перспективі.

– Уже в березні очікується підвищення облікової ставки та завершення програми кількісного пом’якшення. Після цього планується скорочення балансу ФРС, – пояснює Олександр Хмелевський.

Такі заходи призведуть до скорочення доларової ліквідності в світі та зростання курсу долара відносно інших валют, зокрема й гривні.