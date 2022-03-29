Втрати України внаслідок розв’язаної РФ повномасштабної війни вже перевищують $1 трлн. Ця сума охоплює як уже завдані українській інфраструктурі та економіці руйнування, так і втрати в наступні роки.

Про це поінформував в одному з інтерв’ю прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Збитки, розраховані непрямим способом, з урахуванням втрат у наступні роки, – становлять понад трильйон доларів, – зазначив очільник уряду.

Шмигаль уточнив, що цей підрахунок поки що є експертним, але сума збитків структурована за трьома складовими:

1. Прямі інфраструктурні збитки. Йдеться про втрати від руйнувань ворогом мостів, доріг, житла, інших будівель в Україні. Прем’єр розповів, що цифри цих збитків щодня зростають.

– Зараз наша оцінка – близько $120 млрд. Якщо з урахуванням військової інфраструктури та інших цивільних витрат, то понад $270 млрд, – заявив Шмигаль.

Він нагадав, що для фіксації та підрахунку збитків був створений реєстр втраченого майна. Частина його функціонуватиме через сервіс Дія, де кожна людина зможе зареєструвати збитки, завдані її житлу.

2. Втрати економіки України. Йдеться про падіння ВВП у розрахунку на місяці, коли триватимуть бойові дії в нашій державі.

– Це недоотриманий прибуток і не вкладені інвестиції наших підприємств. За нашими розрахунками, ця сума становить понад $290 млрд, – пояснив Шмигаль.

Тобто по цих двох складових збитки станом на початок березня оцінюються в понад $ 560 млрд (йдеться про прямі втрати).

3. Втрати України внаслідок зменшення ВВП у перспективі. Йдеться про ті доходи, які наша держава вже не отримає через руйнування російськими загарбниками українських підприємств.

– До війни у нас були плани, як зростатиме наша економіка. Тепер підприємства, які мають приносити державі доходи, зруйновані. Тому після війни, звісно, буде суттєве коригування, – наголосив прем’єр.

Шмигаль оцінив падіння ВВП України внаслідок війни станом на зараз у 35% і більше.

– У 10 областях не все просто. Там знаходяться підприємства, які складали приблизно 50% ВВП країни. На початок війни МВФ прогнозував падіння у приблизно 10%. Ми бачимо, що зараз, коли відбуваються військові дії плюс не пройшов перший шок від початку війни, за нашими оцінками – це коливання 35% і трошки вище, – розповів він.

Далі, за словами очільника уряду, все залежатиме від того, як оговтаються українська економіка та бізнес, а також від експортних галузей, де відбувається переорієнтація з морських шляхів на залізницю.

У середині березня Денис Шмигаль повідомляв, що, за попередніми розрахунками, на відновлення України після війни з РФ знадобиться $565 млрд.

26 березня міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов озвучив масштаби руйнувань, спричинених ворогом. На той момент йшлося про приблизно 4,5 тис. житлових будинків, близько 100 заводів, підприємств, близько 400 закладів освіти та 150 закладів охорони здоров’я.