Як отримати бездепозитний бонус в казино

Вересень, 23 в 14:27

Бездепи – це найпопулярніші акції серед гравців онлайн казино. Подібний формат не передбачає грошових витрат з боку користувача і необхідності поповнення депозиту.

Бездепозитний бонус – це безкоштовні обертання або певна сума грошей, яку казино нараховує на рахунок гравця за певні дії.

Гравець може застосовувати його на свій розсуд: робити ставки в слотах, лотереях або настільних іграх. За посиланням можна знайти повний перелік бездепозитних бонусів.

Зараз дивляться

Оператор видає бонус зареєстрованим користувачам. Для подібних заохочень передбачений найбільш високий вейджер – число обов’язкових ставок для виведення бонусних коштів.

Як отримати

Вітальний бонус може нараховуватися автоматично, після запиту гравця в саппорт або шляхом використання промокодом. Існує ряд підстав для отримання бонусної пропозиції.

Реєстрація

Після проходження процедури реєстрації на рахунок гравця нараховується певна сума грошей.

Бонусні кошти гравець може використовувати для гри в слоти та інші азартні розваги. Розмір бо варіюється в межах $5-15.

Промокод

Знайти спеціальний код можна на тематичних форумах, офіційному сайті або в розсилці азартного клубу.

Застосування промокодів дозволяє отримати бонус відразу після активації. Варто зазначити, що можливо тільки одноразове використання коду.

Закриті заходи клубу

Учасники турнірів та розіграшів можуть отримати бездеп у вигляді винагороди за перемогу.

Деякі казино проводять лотереї, в яких головним призом є бездепозитний бонус. Іноді адміністрація клубу видає його в якості заохочення за активність випадковим гравцям.

До знаменних дат

Всі легальні онлайн казино дарують презенти до Дня народження клієнтів. Бездепозитний бонус нараховується на внутрішній рахунок гравця.

Подібні грошові заохочення можуть видаватися до будь-яких знаменних подій або дат, наприклад до річниці відкриття азартного клубу.

Персональний подарунок

Онлайн казино використовує бездепозитні бонуси в якості заохочення гравців за активність.

Презенти видаються за розміщення користувачами позитивних відгуків і рекомендацій. Гравець може отримати бонус за особисті досягнення в грі, наприклад, 10 років з моменту реєстрації і т. д.

Види бездепозитних бонусів

Азартні заклади видають бездепозитні бонуси в різних форматах. Гравець може отримати заохочення фріспінамі, презентами, грошовими коштами або кешбек.

Серйозні клуби розігрують серед своїх постійних клієнтів подарунки – ноутбуки, планшети та інші гаджети.

Бездепозитні бонуси цікаві для гравців тим, що дозволяють здійснювати ставки, не ризикуючи особистими коштами.

У разі програшу гравець не зобов’язаний повертати гроші. Це відмінний шанс провести знайомство з новим азартним закладом.

Будь-який бонус – це приємна річ, яку можна розцінювати, як презент, але з низкою обмежень.

Призначення бездепа – залучити в онлайн казино нову цільову аудиторію і дати можливість гравцям протестувати слоти без витрат.

Бездепи – це як кредит в банку, який клієнт не зобов’язаний повертати. Гравець, який програв бездеп, може сміливо приступати до розваг в іншому клубі.

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Джерело: ua1.com.ua