Курс валют на 18 жовтня: євро та долар трохи здорожчали
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Станом на 18 жовтня офіційний курс євро зріс на 8 коп. – до 35,61 грн. Курс долара у Нацбанку залишається незмінним – 36,56 грн, проте в банківських обмінниках вартість американської валюти може відрізнятися.
Який курс валют в банках України 18.10.2022:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,0 грн
|39,0 грн
|Долар
|39,95 грн
|40,45 грн
Курс валют в Ощадбанку:
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|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,3 грн
|39,20 грн
|Долар
|40,25 грн
|40,95 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|35,95 грн
|37,48 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,95 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,6 грн
|39,1 грн
|Долар
|40,5 грн
|40,9 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,6 грн
|39,8 грн
|Долар
|40,20 грн
|40,85 грн
Зауважимо, що з початком жовтня долар в обмінниках здорожчав. Курс валют у банках України також стрибає.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк