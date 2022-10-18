Жовтень, 18 в 12:11

Станом на 18 жовтня офіційний курс євро зріс на 8 коп. – до 35,61 грн. Курс долара у Нацбанку залишається незмінним – 36,56 грн, проте в банківських обмінниках вартість американської валюти може відрізнятися.

Який курс валют в банках України 18.10.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,0 грн 39,0 грн Долар 39,95 грн 40,45 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Зараз дивляться

Валюта купівля продаж Євро 38,3 грн 39,20 грн Долар 40,25 грн 40,95 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 35,95 грн 37,48 грн Долар 36,65 грн 37,95 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 38,6 грн 39,1 грн Долар 40,5 грн 40,9 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,6 грн 39,8 грн Долар 40,20 грн 40,85 грн

Зауважимо, що з початком жовтня долар в обмінниках здорожчав. Курс валют у банках України також стрибає.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк