Життя з немовлям буває непростим, і родина потребує підтримки. Держава надає допомогу, щоб полегшити фінансове навантаження. Вона стосується не лише матері, а й батька чи опікунів, які доглядають за дитиною. Такі виплати допомагають зосередитися на найважливішому. А саме на здоров’ї та розвитку малюка.

Якими будуть виплати при народженні дитини у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Чи зміниться розмір виплат при народженні дитини у 2026 році

У 2026 році можливі зміни у виплатах у зв’язку з вагітністю та пологами, але за умови, що Верховна Рада ухвалить законопроєкт №13532. Документ пропонує підвищити одноразову допомогу при народженні дитини до 50 тис. грн. Наразі виплата становить 10,3 тис. грн одразу та по 860 грн щомісяця протягом трьох років (загалом 41 280 грн).

Крім того, якщо законопроєкт ухвалять, батьки зможуть замовити Пакунок малюка вже з 36-го тижня вагітності.

У пояснювальній записці до законопроєкту пропонують реформувати систему підтримки сімей до та після народження дитини.

Як зміниться розмір виплат при народженні дитини у 2026 році і що передбачено в законопроєкті:

Передбачена допологова допомога вагітним жінкам, причому для незастрахованих її розмір значно зросте. За розрахунками Мінсоцполітики, планується встановити виплату 7 тис. грн на місяць на одну дитину;

Передбачено, що одноразова допомога при народженні дитини у 2026 може зрости до 50 тис. грн для всіх жінок, які народили дитину;

Планують виплачувати допомогу одному з батьків (опікуну, бабусі, дідусю чи іншому родичу, який фактично доглядає за дитиною) до досягнення дитиною одного року, розмір якої буде визначено Кабінетом міністрів після ухвалення акту. За попередніми розрахунками, пропонується 7 тис. грн на місяць на одну дитину;

Запланована допомога для догляду за дитиною в межах програми єЯсла одному з батьків або опікуну, якщо батьки повертаються на роботу після досягнення дитиною одного року, розмір якої визначатиметься Кабінетом міністрів;

Також при народженні дитини продовжать надавати одноразову натуральну допомога у вигляді Пакунку малюка.

Такі заходи дозволять посилити підтримку сімей, стимулювати працевлаштування батьків та розвиток мережі приватних закладів дошкільної освіти.

