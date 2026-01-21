З 1 лютого 2026 року особливих змін щодо пенсій не передбачено, оскільки основні нововведення, пов’язані зі зростанням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати (8647 грн), відбулися з 1 січня 2026 року.

Мінімальна пенсія

Так, мінімальна пенсія зросла до 2595 грн, збільшились доплати для старших пенсіонерів, а чергова індексація пенсій запланована з 1 березня 2026.

Зміна мінімальної зарплати є підставою для перерахунку мінімальної пенсії непрацюючим пенсіонерам, які досягли віку 65 років та мають повний страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків).

З 1 січня розмір мінімальної пенсії для таких громадян не може бути меншим за 3 458,80 грн – 40% мінімальної зарплати, повідомили у Пенсійному фонді України.

Для непрацюючих пенсіонерів із повним страховим стажем розмір мінімальної пенсії за віком зростає на 234 грн до 2 595 грн.

А у тих непрацюючих пенсіонерів, хто має страховий стаж понад 30 / 35 років та пенсії більші мінімальних, перераховано доплату за понаднормовий стаж: за кожний рік пенсія збільшується на 1% величини 2 595 грн.

Незалежно від факту роботи з 1 січня перераховано розміри:

мінімальних пенсій шахтарям та сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника;

підвищень ветеранам війни (особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих / померлих ветеранів війни, захисників України);

підвищень жертвам нацистських переслідувань;

пенсій за особливі заслуги перед Україною.

Ідентифікація пенсіонерів

Пенсіонери, які тимчасово перебувають за межами України або проживають на окупованих територіях, для продовження отримання пенсій мали пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. Хто не пройшов таку ідентифікацію, тим виплати припинили.

Для поновлення виплати пенсії необхідно пройти фізичну ідентифікацію. Після проходження пенсію поновлять з дати припинення її виплати.

Пройти фізичну ідентифікацію можна:

особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України (незалежно від місця реєстрації отримувача виплати) або в установі банку;

за допомогою відеоконференцзв’язку (треба пред’явити документи, що посвідчують особу). Зареєструватись на проходження фізичної ідентифікації можна через відкритий сервіс вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України або через контакт-центр;

через Дія.Підпис, авторизувавшись в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду із застосуванням електронного підпису;

через закордонні дипломатичні установи України.

Перевірити, чи є в Пенсійному фонді дані про ідентифікацію можна на вебпорталі електронних послуг або у мобільному застосунку Пенсійний фонд – Моя ідентифікація.

Вікова надбавка до пенсії у 2026 році

Розмір вікової надбавки залежить від віку пенсіонера: для осіб 70-74 років надбавка становить 300 грн; після 75 років і до 79 років – 456 грн; пенсіонеру за 80 років – 570 грн.

Ця доплата нараховується автоматично. Звертатись до Пенсійного фонду не потрібно.

Водночас розмір отримуваної пенсії не має перевищувати 10 340,35 грн. Нарахування надбавки відбувається з дня досягнення відповідного віку.

Коли пенсіонер досягнув наступного вікового рівня, наприклад, 75-річчя, то надбавка до пенсії становитиме 156 грн, адже у такого пенсіонера вже є надбавка у розмірі 300 грн, призначена у 70 років.

