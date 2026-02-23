В Україні продовжує діяти комплексна система підтримки внутрішньо переміщених осіб, що включає як прямі грошові виплати, так і механізми допомоги з житлом. Окрім щомісячної допомоги на проживання, переселенці можуть розраховувати на субсидію для оренди квартир, а громадські організації отримали пільги для розміщення ВПО.

Факти ICTV дізнавалися, як переселенці можуть отримати ці гроші та хто має право на продовження виплат серед ВПО.

Виплати для ВПО на проживання

У Національній соціальній сервісній службі розповіли, що людина, яка вперше стала внутрішньо переміщеною особою, може отримати підтримку в перші шість місяців:

на дитину – 3 тис грн. щомісяця;

на особу з інвалідністю – 3 тис. грн щомісяця;

для дорослої ВПО – 2 тис. щомісяця.

Для цього необхідно оформити довідку ВПО та подати заяву в будь-який спосіб, зокрема, через мобільний додаток Дія, ЦНАП або Сервісний центр Пенсійного фонду України.

Які виплати для ВПО протягом перших шести місяців

За інформацією Нацсоцслужби, протягом перших шести місяців також діє додаткова виплата для працевлаштованих осіб:

для ВПО – 2 тис. грн;

для людей з інвалідністю – 3 тис. грн.

Право на продовження виплат після шести місяців мають вразливі категорії населення, зокрема, пенсіонери, люди з інвалідністю, діти-сироти та інші, а також родини із щомісячним доходом, який становить менш ніж 9444 грн на одну людину.

Подати заявку можна через застосунок Дія, ЦНАП або Пенсійний фонд України.

Субсидія на оренду житла для ВПО

В Україні діє механізм часткової компенсації вартості оренди для ВПО та прийомних сімей, чиє житло було зруйноване або залишилося в окупації, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

Основними вимогами для призначення субсидії є відсутність власного житла в безпечній зоні та підписаний договір оренди, копію якого разом із заявою слід подати до територіальних органів Пенсійного фонду України.

Процедура розгляду документів триває 10 днів і завершується повідомленням про призначення субсидії, відмовою або необхідністю виправлення неточностей у поданій заяві.

Розмір субсидії на оренду житла для переселенців не є фіксованим і розраховується індивідуально для кожної родини.

На суму допомоги впливають загальний дохід сім’ї, кількість її членів та рівень цін на нерухомість у конкретному регіоні. Оцінити потенційну виплату можна самостійно за допомогою спеціальних онлайн-калькуляторів, але остаточний обсяг допомоги затверджує Пенсійний фонд після перевірки документів.

Прихисток для ВПО

Кабінет міністрів України дозволив громадським та благодійним організаціям орендувати державне та комунальне майно для розселення ВПО на пільгових умовах, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

Для профільних ГО ставка становитиме лише 0,01 від розрахункової вартості.

Водночас державні установи у сферах освіти, медицини та культури зможуть орендувати приміщення для розміщення ВПО без аукціону за символічну плату – 1 грн на місяць.

