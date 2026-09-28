Програму Національний кешбек, яка раніше зазнавала критики з боку економістів та нардепів фінансового комітету, можуть суттєво видозмінити у 2027 році. Наразі у проєкті державного бюджету на 2027 рік грошей на її фінансування не передбачено, однак остаточного рішення щодо закриття ініціативи ще не ухвалено.

Про це заявив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко в інтерв’ю виданню Forbes Ukraine.

Чи продовжать Національний кешбек на 2027 рік

Міністр наголосив, що Національний кешбек залишається потенційно дієвим інструментом для підтримки українського бізнесу, проте саму програму планують переглянути.

Зараз дивляться

— Національний кешбек може бути одним із інструментів підтримки локального виробника. Ми ще дискутуємо щодо фінальної конфігурації програми, але розглядаємо можливість її зміни, — зазначив Кравченко.

За словами міністра, у разі ухвалення рішення про продовження програми у 2027 році, вона зазнає трансформацій.

Зокрема, допомога надаватиметься не загально, а фокусно — на ті категорії товарів, де спостерігається найбільший тиск та агресивний імпорт (зокрема, текстиль, сири та інші товари).

Кравченко додав, що обсяг фінансування програми потенційно може бути скорочено в 2,5 раза, що дозволить заощадити до 4 млрд грн на рік.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.