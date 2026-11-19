Україна наближається до зими в умовах війни та постійних загроз для енергетичної системи. Українці хвилюються, чи вистачить сімейного бюджету на оплату рахунків за світло, газ, воду й опалення та чи не доведеться витрачати на комунальні послуги більше.

Якими будуть тарифи на комунальні послуги з 1 грудня 2026 року та чи зміняться суми у платіжках, з’ясовували Факти ICTV.

Якими будуть тарифи на комунальні послуги з 1 грудня 2026 року

Загального підвищення тарифів на комунальні послуги для населення з 1 грудня не передбачено.

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Ціни на комуналку з 1 грудня:

електроенергія — 4,32 грн за 1 кВт·год;

газ для клієнтів Нафтогазу з тарифним планом Фіксований — 7,96 грн за куб;

електроенергія за пільговим тарифом для окремих домогосподарств з електроопаленням — 2,64 грн за 1 кВт·год у межах установленого ліміту;

опалення та гаряча вода — за чинними тарифами місцевих постачальників;

холодна вода та водовідведення — за тарифами відповідного водоканалу.

Тариф на електроенергію з 1 грудня 2026 року

У грудні побутові споживачі платитимуть за електроенергію 4,32 грн за 1 кВт·год.

Чинну ціну вдалося зберегти завдяки продовженню дії механізму спеціальних обов’язків на ринку електроенергії (ПСО). Кабмін ухвалив постанову № 1245, якою продовжив його до 30 квітня 2027 року. Відповідно у грудні тариф для населення залишиться незмінним.

Пільговий тариф на електроенергію для домогосподарств з електроопаленням

Для окремих домогосподарств на опалювальний сезон 2026–2027 років зберігається пільгова ціна на електроенергію — 2,64 грн за 1 кВт·год.

Скористатися нею можуть власники житла:

обладнаного електроопаленням;

розташованого в негазифікованих багатоквартирних будинках, де немає централізованого опалення або автономного теплопостачання з використанням інших енергоносіїв.

Пільгова ціна діє з 1 жовтня до 30 квітня та поширюється на споживання до 2 000 кВт·год на місяць включно.

За електроенергію понад цей обсяг доведеться платити за стандартним тарифом — 4,32 грн за 1 кВт·год.

Скільки коштує електроенергія за двозонним лічильником

Для власників двозонних лічильників діє різна вартість електроенергії залежно від часу споживання:

з 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за 1 кВт·год;

з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за 1 кВт·год.

Таким чином, у нічний період електроенергія коштує вдвічі дешевше. Це дає змогу зменшити витрати, якщо перенести роботу частини побутових приладів на нічні години.

Тарифи на газ з 1 грудня 2026 року

Клієнти Нафтогазу України, які користуються тарифним планом Фіксований, у грудні платитимуть 7,96 грн за куб газу.

Ця ціна діє до 30 квітня 2027 року включно. Тому до завершення зазначеного періоду тариф для побутових споживачів компанії не зміниться.

Додатково переоформлювати документи чинним клієнтам не потрібно. Споживачам, які отримують газ від інших постачальників, варто перевірити умови свого договору, оскільки ціна залежить від обраної компанії.

Тарифи на опалення та гарячу воду з 1 грудня 2026 року

У грудні тарифи на теплову енергію та гарячу воду для населення залишаться на чинному рівні.

Підвищувати їх під час воєнного стану забороняє закон України № 2479-IX. Обмеження поширюються на тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, а також на гарячу воду для побутових споживачів.

Тому українці й надалі оплачуватимуть опалення та гарячу воду за тарифами, які діють у їхніх населених пунктах.

Чи зростуть ціни на комунальні послуги з 1 грудня: скільки коштуватиме вода

Єдиної вартості холодної води для всієї України немає. Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення залежать від конкретного підприємства й населеного пункту.

Частину тарифів встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Тому перед оплатою рахунків споживачам варто перевірити актуальні ціни на сайті свого водоканалу або НКРЕКП.

Чи можуть українцям не нараховувати плату за опалення, якщо його не буде

Уряд розглядає можливість не нараховувати плату за опалення, якщо через російські обстріли буде зруйновано об’єкти теплопостачання, а відновити подачу тепла оперативно не вдасться.

Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький 13 листопада під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, ненарахування плати за послугу, яку споживач фактично не отримує, розглядають як один із можливих заходів у разі масштабних руйнувань теплової інфраструктури. Однак окремого рішення про запровадження такого механізму уряд поки не ухвалив.

В Україні вже передбачено перерахунок вартості комунальних послуг, якщо їх не надавали, надавали не в повному обсязі або неналежної якості. Відповідний механізм регулює постанова Кабміну № 127 зі змінами, внесеними постановою № 683.

У таких випадках надавач послуги повинен провести перерахунок за період порушення та відобразити його результати у платіжці.

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