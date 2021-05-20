У Кремлі підтвердили підготовку можливої зустрічі Путіна з Зеленським

Підготовка можливої зустрічі президентів України і Росії ведеться, але конкретних термінів поки немає.

Про це заявив у Москві прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, підтвердивши заяву президента України Володимира Зеленського про те, що між Кремлем і Офісом президент є контакт у цьому питанні.

– Справді, контакти ведуться. З нашого боку мій колега Дмитро Козак бере в них участь. Дійсно, є напрацювання можливих тем обговорення. Процес йде непросто, – сказав він.

Водночас Пєсков зазначив, що це концептуальні, а не предметні начерки гіпотетичного порядку денного.

Сьогодні під час підсумкової прес-конференції Володимир Зеленський повідомив, що розпочато розмову між Офісом президента України і адміністрацією президента РФ щодо можливої зустрічі двох лідерів.

Раніше Зеленський пропонував президенту РФ зустріч у будь-якому місці Донбасу, а Путін запропонував у Москві.