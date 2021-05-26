Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент США Джо Байден і глава Росії Володимир Путін могли б зустрітися в Мінську, якщо хочуть обговорити ситуацію в Білорусі. Водночас Путін і Байден вже погодили зустріч – вона повинна відбутися у швейцарській Женеві.

Раніше повідомлялося, що президенти США і РФ, серед іншого, хочуть обговорити Україну та Білорусь.

– Публічно хочу запросити: якщо вони хочуть обговорити проблеми Білорусі, нехай приїжджають до нас. Я зустріну їх гідно обох, обговоримо всі проблеми. Вислухаю навіть всю гидоту, які Псакі (прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі, – Ред.) йому напише для того, щоб він мені сказав. Буде відверта розмова. А сидіти в Швейцарії і вчити Путіна проблемам Білорусі – це смішно, – заявив Лукашенко.

Зустріч Байдена і Путіна

Раніше в Кремлі та Білому домі підтвердили, що зустріч Байдена і Путіна відбудеться в Женеві (Швейцарія).

Президенти США і Росії зустрінуться 16 червня.

Про те, що зустріч Байдена і Путіна пройде в Женеві, спочатку стало відомо з публікацій в ЗМІ. Журналісти повідомляли, що вони домовилися зустрітися 15-16 червня.

Джерело: Белта