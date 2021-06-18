Чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України відбудеться 18 червня о 17.00 в Офісі президента.

У порядку денному попередньо п’ять питань:

Розгляд Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу. Другий пункт засекречено. Застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Доповідь голови Державної служби геології та надр України щодо стану виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 року Щодо стану справ у сфері надрокористування, уведеного в дію указом президента від 25 березня 2021 №122. Різне.

За годину, орієнтовно, о 18.00 секретар РНБО Олексій Данілов розповість про результати засідання на прес-конференції.

Можливо, під час цього засідання РНБО за рекомендацією Кабміну накладе санкції на компанії, які причетні до пропаганди російської агресії.

Йдеться про обмежувальні заходи щодо шести фізичних осіб та 10 компаній із восьми країн терміном на три роки.

Запропонований пакет санкцій передбачає блокування користування майном на території України, унеможливлює здійснення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією країни, виведення капіталів за межі України.

Минулого разу на наступне засідання було також перенесено питання забезпечення населення водою, оскільки на засіданні 4 червня голосування по цьому питанню так і не відбулося.

Засідання РНБО 4 червня

На попереднє засідання Ради національної безпеки України було винесено вісім питань, два з яких проходили під грифом секретно.

Перше стосувалося посилення безпеки на кордоні із окупованим Кримом, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській і Донецькій областях.

Друге секретне питання стосувалося поглиблення інтеграції України в НАТО.

Окрім секретних питань на засіданні обговорили боротьбу із тероризмом, авіабудівна галузь, українських злодіїв в законі та закон про олігархів.

Деталі про те, що обговорювали на засіданні РНБО 4 червня, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: РНБО