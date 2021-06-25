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Валентина Летяк |

РНБО – один з видів зброї, і я її застосовую – Зеленський

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони є одним з видів зброї для швидких змін в Україні.

Про це він сказав в ефірі програми VIP з Наталією Мосейчук.

– Я прийшов змінити країну. Якщо я розумію, що у ході політичного життя я маю швидкі інструменти і швидку зброю і втомився домовлятися, все, що є у мене під рукою – це моя влада. РНБО – один з видів зброї, і я її застосовую, – зазначив глава держави.

Він згадав, як зібралися командою, і хтось запропонував ідею використання механізму РНБО, тому що необхідно було діяти дуже швидко.

Фото: Офіс президента

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