Президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони є одним з видів зброї для швидких змін в Україні.

Про це він сказав в ефірі програми VIP з Наталією Мосейчук.

– Я прийшов змінити країну. Якщо я розумію, що у ході політичного життя я маю швидкі інструменти і швидку зброю і втомився домовлятися, все, що є у мене під рукою – це моя влада. РНБО – один з видів зброї, і я її застосовую, – зазначив глава держави.

Він згадав, як зібралися командою, і хтось запропонував ідею використання механізму РНБО, тому що необхідно було діяти дуже швидко.