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Юлія Захарченко |

Підвищення пенсій чорнобильцям: Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав документ, який запроваджує зміни до закону Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Глава держави підписав законопроект ввечері 30 червня, який Верховна Рада ухвалила на позачерговому засіданні 29 червня 2021 року.

Документ визначає мінімальний розмір виплати з інвалідності, яка настала через каліцтво, хворобу чи пенсію через втрату годувальника у результаті Чорнобильської катастрофи.

Зокрема, виплати для осіб з I групою інвалідності мають бути щонайменше 6 тис. грн, з II групою – 4,8 тис. грн, з III групою та дітей з інвалідністю – 3,7 тис. грн.

Водночас запроваджується державна адресна допомога до пенсії для осіб, які брали участь у ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій чи військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та у результаті цього отримали інвалідність.

Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року. Проте положення щодо мінімального розміру виплат через каліцтво, хворобу, пенсію через втрату годувальника та адресної допомоги набирають чинності з 1 липня 2021 року.

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Підвищення пенсій чорнобильцям: Рада ухвалила закон

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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