Росія провела на тимчасово окупованому Донбасі агітацію, щоб люди вакцинувалися російським препаратом Sputnik V. Але замість нього використовують однокомпонентний двійник Sputnik Light, тим самим вводячи людей в оману.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

У відомстві зазначають, що жителі на окупованій території можуть стати банально піддослідними кроликами для російських фармацевтів, які випробовують на них новий варіант своєї вакцини, перш ніж запропонувати її росіянам.

– Якщо двохкомпонентна російська вакцина Sputnik V має цілу низку побічних ефектів, то виникає запитання, скільки таких ефектів має її однокомпонентний нащадок. Ймовірно, їхня кількість значно більша, – підкреслюють в Міноборони.

Sputnik Light не отримала погодження для використання від Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) і Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

– Провівши випробування своєї сумнівної вакцини на жителях так званих ЛНР і ДНР, Росія не буде нести за загибель або хвороби людей ніякої відповідальності, в той час як результат її випробувань на громадянах Росії повністю ляже на плечі російських фармацевтів. Скільки людей вб’є ця вакцина насправді – не дізнається ніхто, – резюмують в Міноборони.

У розвідці також зазначили, що Росія постачає Sputnik Light в ОРДЛО, намагаючись приховати факти завезення цього препарату.