Події в Афганістані: Данілов спрогнозував можливі наслідки для України

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прогнозує погіршення безпекової та міграційної ситуації в Україні після подій в Афганістані.

Таку думку він висловив в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, це стосується не лише України, а й Центральної Азії.

– Оскільки світ є досить глобалізованим, все це матиме вплив безпосередньо і на безпекову та міграційну ситуацію в Україні. Не будемо забувати давно відточені прийоми Росії та Білорусі, які вже неодноразово демонстрували спроможність погіршувати чи впливати негативним чином на безпекову чи міграційну ситуацію в країнах-партнерах, зокрема в ЄС, – наголосив Данілов.

Він також зауважив, що українські експерти попереджали про такий сценарій розвитку подій, тому незрозуміло, чому це стало несподіванкою для цивілізованого світу.

У МЗС заявили, що жодної прямої загрози життю та безпеці українців в Афганістані немає, тривають переговори щодо можливих шляхів евакуації.

За останніми даними, 153 українці просили про допомогу в поверненні додому. Серед них – громадяни України афганського походження, які відвідували родичів, бізнесмени та інші.