Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Джо Байденом у Білому домі представить список українських політв’язнів, полонених та зниклих безвісти.

Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова в ефірі телеканалу Україна 24.

– Я знаю, що президенту готували всі ці списки: усіх і зниклих безвісти, і полонених, і заручників і політв’язнів. Знаю, що президент відвезе їх до Штатів. Знаю, що всі ці питання там підніматимуть і обговорюватимуть, – зазначила Денісова.

За словами омбудсмена, Зеленський представить ці списки Байдену.

Візит Зеленського до США

Зустріч Володимира Зеленського з Джо Байденом, яку двічі переносили, відбудеться 1 вересня на прохання американської сторони. Причина – 31 серпня минає терміну ультиматуму Талібану щодо евакуації іноземців з аеропорту Кабула.

Передбачається, що на зустрічі порушать три питання: безпекове, енергетичної безпеки та реформ в Україні.

Також очікується підписання низки документів щодо двосторонніх відносин. Вони стосуватимуться співробітництва в оборонній сфері, проектах у галузі досліджень та випробувань, а також у космічній сфері.

Детальніше про зустріч Зеленського і Байдена, та чого очікувати від їхніх переговорів – у матеріалі Фактів ICTV.