319,4 млрд грн на безпеку та оборону: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Передбачити в проекті держбюджету на 2022 рік для забезпечення національної безпеки і оборони в обсязі не менше 5,95% валового внутрішнього продукту – це 319,437 млрд грн. Президент Володимир Зеленський указом №477 ввів у дію відповідне рішення РНБО від 17 вересня щодо збільшення оборонного бюджету.

Серед пріоритетних напрямків фінансування:

розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО;

виконання Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки;

реалізація соціальних гарантій військовослужбовцям – підвищення грошового забезпечення та забезпечення житлом;

розробка, підготовка виробництва та закупівля сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, зокрема крилатих ракет), боєприпасів і продуктів спеціальної хімії;

розвиток ВМС Збройних сил України;

удосконалення системи охорони та підвищення рівня захисту державного кордону;

посилення територіальної оборони, удосконалення її системи управління;

реалізація державної політики у сфері кібербезпеки тощо.

17 вересня відбулося чергове засідання РНБО, на якому розглянули низку важливих питань.

Зокрема, темами для обговорення стали нові санкції, оборонні видатки у бюджеті України на 2022 рік, проведення виборів у Держдуму Росії на окупованих територіях і створення системи моніторингу олігархів.