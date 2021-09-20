319,4 млрд грн на безпеку та оборону: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Передбачити в проекті держбюджету на 2022 рік для забезпечення національної безпеки і оборони в обсязі не менше 5,95% валового внутрішнього продукту – це 319,437 млрд грн. Президент Володимир Зеленський указом №477 ввів у дію відповідне рішення РНБО від 17 вересня щодо збільшення оборонного бюджету.
Серед пріоритетних напрямків фінансування:
- розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО;
- виконання Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки;
- реалізація соціальних гарантій військовослужбовцям – підвищення грошового забезпечення та забезпечення житлом;
- розробка, підготовка виробництва та закупівля сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, зокрема крилатих ракет), боєприпасів і продуктів спеціальної хімії;
- розвиток ВМС Збройних сил України;
- удосконалення системи охорони та підвищення рівня захисту державного кордону;
- посилення територіальної оборони, удосконалення її системи управління;
- реалізація державної політики у сфері кібербезпеки тощо.
17 вересня відбулося чергове засідання РНБО, на якому розглянули низку важливих питань.
Зокрема, темами для обговорення стали нові санкції, оборонні видатки у бюджеті України на 2022 рік, проведення виборів у Держдуму Росії на окупованих територіях і створення системи моніторингу олігархів.