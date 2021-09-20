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Валентина Летяк |

319,4 млрд грн на безпеку та оборону: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

володимир зеленський

Передбачити в проекті держбюджету на 2022 рік для забезпечення національної безпеки і оборони в обсязі не менше 5,95% валового внутрішнього продукту – це 319,437 млрд грн. Президент Володимир Зеленський указом №477 ввів у дію відповідне рішення РНБО від 17 вересня щодо збільшення оборонного бюджету.

Серед пріоритетних напрямків фінансування:

  • розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО;
  • виконання Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки;
  • реалізація соціальних гарантій військовослужбовцям – підвищення грошового забезпечення та забезпечення житлом;
  • розробка, підготовка виробництва та закупівля сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, зокрема крилатих ракет), боєприпасів і продуктів спеціальної хімії;
  • розвиток ВМС Збройних сил України;
  • удосконалення системи охорони та підвищення рівня захисту державного кордону;
  • посилення територіальної оборони, удосконалення її системи управління;
  • реалізація державної політики у сфері кібербезпеки тощо.

17 вересня відбулося чергове засідання РНБО, на якому розглянули низку важливих питань.

Зокрема, темами для обговорення стали нові санкції, оборонні видатки у бюджеті України на 2022 рік, проведення виборів у Держдуму Росії на окупованих територіях і створення системи моніторингу олігархів.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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