Президент Володимир Зеленський під час майбутнього візиту до США та участі в Генеральній асамблеї ООН ставить за мету консолідувати міжнародну підтримку України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, йдеться про консолідацію світової підтримки в питаннях протидії російській агресії, залучення інвестицій, а також боротьби із пандемією коронавірусу.

– Президент їде до Нью-Йорка з чіткою метою: консолідувати ще більше підтримку світу для України. Це стосується питань протидії російській агресії, залучення інвестицій до України, боротьби з пандемією Covid-19, – зазначив Кулеба.

Міністр додав, що візит президента України буде дуже насиченим. Зокрема, запланована низка зустрічей у штаб-квартирі ООН. Володимир Зеленський зустрінеться з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, з лідерами декількох держав, а також з іноземними інвесторами.

– Президент буде домовлятися зі своїми візаві про конкретні речі в сферах безпеки, політики та економіки, – заявив Кулеба.

Очільник МЗС наголосив, що тема окупованого Криму також буде однією з ключових під час візиту.

– Це дуже принципово. По-перше, ми дуже успішно запустили Кримську платформу. По-друге, Крим є питанням номер один для нашої держави та дипломатії. Буде непроста розмова з генеральним секретарем ООН на цю тему, адже ми хочемо бачити більшу залученість ООН до питань Криму, – розповів очільник МЗС.

Президент України Володимир Зеленський разом із українською делегацією повинен вирушити до США вже в понеділок, 20 вересня. Там протягом 21 та 22 вересня глава держави візьме участь у 76-й сесії Генасамблеї ООН, де виступить із промовою.

76-та сесія Генеральної асамблеї ООН відкрилася 14 вересня 2021 року. Загальні дебати розпочнуться у вівторок, 21 вересня, і триватимуть до понеділка, 27 вересня.

Це вже другий візит Володимира Зеленського до США за останній місяць. Перший стартував 31 серпня і тривав декілька днів.

У рамках цього візиту 1 вересня у Білому домі відбулася перша зустріч Володимира Зеленського із президентом США Джо Байденом. Про деталі – читайте в матеріалі.

Фото: МЗС України