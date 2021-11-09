Верещук потрібен час для ознайомлення з роботою ТКГ – Арестович

Новий віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук поки що не братиме безпосередньої участі у роботі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

Про це повідомив речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

За його словами, Верещук необхідно спочатку ознайомитись із ситуацією.

– Ситуація там непроста. Якийсь час піде на розуміння специфіки та логіки переговорів, – пояснив він.

Арестович також нагадав, що 5 листопада президент призначив на посаду першого заступника голови української делегації у ТКГ замість Олексія Резнікова голову Комітету Верховної Ради з питань правової політики та представника України в політичній підгрупі Андрія Костіна, який тимчасово виконує обов’язки.

Вже в середу, 10 листопада, Костін візьме участь у роботі ТКГ на рівні голів делегацій, тобто замінить Леоніда Кравчука, який проходить реабілітацію в Німеччині після операції на серці.

Арестович сказав, що Костін паралельно продовжуватиме представляти Україну в політичній підгрупі.