Кабінет міністрів України звернувся до органів місцевого самоврядування з проханням відновити навчання в закладах освіти.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час ефіру програми Право на владу.

– Уряд наполягає на тому, що навчання в усіх освітніх закладах має бути очним. Із понеділка невакциновані вчителі та викладачі відсторонені, тому можна вважати, що 100% колективів вакциновані, – зауважив очільник уряду.

Денис Шмигаль наголосив, що Всесвітня організація охорони здоров’я також рекомендує школам працювати очно.

Згідно з постановою уряду №1236, в областях, які належать до червоної зони карантину, дозволяється робота навчальних закладів за умови вакцинації 100% педагогів та персоналу закладу.

Відсторонювати від роботи чиновників та освітян, які відмовляються або ухиляються від щеплення проти коронавірусу, в Україні почали із 8 листопада.

Саме цього дня набув чинності 19-й пункт постанови Кабінету міністрів №1096 від 20 жовтня 2021 року.

Так, на Волині відсторонили близько тисячі таких вчителів, тому майже половина шкіл перейшли на дистанційну форму навчання.

У Дніпрі до роботи не допустили близько сотні співробітників дитсадків та шкіл.

У Харкові не відсторонили жодного вчителя, тоді як в області – 105 освітян та понад три десятки вихователів дитсадків.

За даними МОН, наразі дистанційна форма навчання запроваджена в 7,3 тис. шкіл (51% від загальної кількості).

Водночас вакцинація вчителів відбувається доволі швидкими темпами: станом на 8 листопада майже 93% отримали одну дозу вакцинації, а 76,2% – дві.