Президент Російської Федерації Володимир Путін дійсно розглядає можливість нової наступальної операції проти України. Чи будуть ці наміри реалізовані – залежить від двох чинників.

Про це розповів в ефірі одного з українських телеканалів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, двома чинниками, які можуть стримати агресію РФ, є: сила та витримка України й українців, а також потужна реакція міжнародних партнерів.

– Нова наступальна операція, безумовно, є однією з опцій, яка перебуває на розгляді керівництва Росії і особисто президента Путіна. Чи задіє він цю опцію, залежатиме від двох чинників. Перше – від сили та спокою, витримки України. Ми маємо – і суспільство, і держава – в найближчі місяці продемонструвати максимальну ефективність, витримку і не вестися на жодні провокації ні всередині країни, ні в зоні конфлікту. І друге – від скоординованості та сили дії наших партнерів. Над обома цими речами ми працюємо, – наголосив Кулеба.

Він закликав українців у найближчі місяці не панікувати, проте зберігати пильність і не піддаватися на провокації, зокрема й в інформаційному просторі.

Кулеба нагадав, що Україна фактично перебуває в стані масштабного збройного конфлікту з Росією з 2014 року.

– У нас тимчасово окуповані Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У нас безперервно ведуться дезінформаційні кампанії всередині країни. Є спроби збурювання суспільства, дестабілізації внутрішньополітичної ситуації, інспіровані ззовні. Це теж війна: так, гармати не стріляють, але країну підвішують зсередини, – пояснив міністр.

За словами Кулеби, головна мета РФ полягає в тому, щоб зробити Україну максимально слабкою. Ці плани Кремль намагається втілити через дестабілізацію нашої країни зсередини, а також блокування співпраці з іншими країнами в оборонній сфері (щоб Україна не отримувала сучасну зброю, технології та розвідувальні дані).

Що відомо про нарощування військ РФ біля українських кордонів

Наприкінці жовтня та на початку листопада низка західних ЗМІ оприлюднили дані про стягування російських військ до кордонів України. Зокрема, зазначалося, що Росія перекидає дедалі більше бойових танків до кордонів з Україною.

В Міноборони України такі дані ЗМІ спочатку спростували, заявивши, що не фіксують нетипового збільшення військ РФ біля кордонів.

Однак згодом заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що в України немає розбіжностей із розвідками країн-партнерів щодо ситуації на кордоні з Росією. Вона також наголосила, що українська армія перебуває у постійній бойовій готовності.

За словами начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, військові маневри РФ біля кордонів України перебуватимуть на піку в січні 2022 року.

Голова Пентагону Ллойд Остін запевнив, що США стежать за діями Росії біля українських кордонів. США можуть запровадити низку жорстких санкцій у випадку вторгнення РФ до України.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Північноатлантичний Альянс готовий реагувати у разі зміни ситуації на українсько-російському кордоні.