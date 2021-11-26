Зеленський не збирається розпускати Верховну Раду

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що не буде розпускати нинішню Верховну Раду. Про це він заявив під час прес-марафону у п’ятницю, 26 листопада.

— Я не буду розпускати парламент, поки нічого не змінюється. Тут у мене дуже проста стратегія та є обов’язки.

Він додав, що повинен думати у цьому випадку про “стабільну ситуацію у країні”.

— Якщо депутати голосують, я навіть не розумію, який сенс (у розпуску. – Ред.), – додав він.

Зеленський наголосив, що депутати у ВР, незалежно від фракцій та об’єднань, по-різному голосують за різні закони. Він акцентував, що на голосування за певні закони “впливають фінансові групи” на деяких народних обранців “різними методами”.

— У таких випадках є певне непорозуміння з деякими депутатами, але це нормально, – зауважив президент.

Під час прес-конференції Зеленський також розповів, чи планує він йти на другий президентський термін. За його словами, це вирішуватиме суспільство.