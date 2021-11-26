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Факти / Україна / Політика

Зеленський не збирається розпускати Верховну Раду

Марія Степанюк редактор стрічки
володимир зеленський

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що не буде розпускати нинішню Верховну Раду. Про це він заявив під час прес-марафону у п’ятницю, 26 листопада.

— Я не буду розпускати парламент, поки нічого не змінюється. Тут у мене дуже проста стратегія та є обов’язки.

Він додав, що повинен думати у цьому випадку про “стабільну ситуацію у країні”.

— Якщо депутати голосують, я навіть не розумію, який сенс (у розпуску. – Ред.), – додав він.

Зеленський наголосив, що депутати у ВР, незалежно від фракцій та об’єднань, по-різному голосують за різні закони. Він акцентував, що на голосування за певні закони “впливають фінансові групи” на деяких народних обранців “різними методами”.

— У таких випадках є певне непорозуміння з деякими депутатами, але це нормально, – зауважив президент.

Під час прес-конференції Зеленський також розповів, чи планує він йти на другий президентський термін. За його словами, це вирішуватиме суспільство.

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Фото: Офіс президента

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