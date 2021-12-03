Резніков: Росія де-факто вже анексувала Білорусь

Росія своєю політикою фактично здійснила аншлюс Білорусі (аншлюс є синонімом насильницького приєднання, анексії, – Ред).

Таку думку під час години запитань до уряду у Верховній Раді висловив міністр оборони Олексій Резніков.

– Після де-факто аншлюсу Білорусі у нас з’явилася додатково понад тисяча кілометрів кордону, які потрібно захищати, особливо в зимовий період, — зазначив він.

За словами міністра, Україна розуміє ризики, які виникли у зв’язку із цим, і готується. Зокрема, під координацією Ради нацбезпеки та оборони вже відпрацьований алгоритм взаємодії усіх силових структур на випадок можливої гібридної атаки мігрантами з території Білорусі.

Олексій Резніков запевнив, що армія буде готовою виконати свою частину роботи, якщо рівень загрози зростатиме.

Днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь виступатиме на боці Кремля “економічно, політично, а головне юридично”.

За його словами, Білорусь займе бік Москви, якщо “Росія опиниться перед агресією України”. А наприкінці листопада Олександр Лукашенко назвав тимчасово окупований український півострів Крим “російським”.

Він заявив, що Крим був нібито “де-факто російським” і до так званого референдуму, а після нього став “де-юре російським”.