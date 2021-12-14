Приєднання США до нормандського формату не розглядається – Кулеба

Наразі питання переформатування нормандського формату для участі у ньому США не розглядається. Про це повідомив журналістам міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у вівторок, 14 грудня.

Водночас очільник МЗС наголосив, що американські партнери завжди долучалися до процесу врегулювання ситуації на Донбасі.

– Щодо залучення США до процесу врегулювання вони завжди були до нього залучені тією чи іншою мірою. Наразі не йдеться про переформатування нормандського формату.

За словами Кулеби, завдяки адміністрації президента США Джо Байдена формується двосторонній трек діалогу між США та Росією. Його ціль – зупинити російську агресію проти України, тому нічого не відбуватиметься у таємниці від Києва.

Міністр впевнений, що контакти української влади з американською, зокрема Зеленського та Байдена, продовжаться і будуть регулярними.

На думку Дмитра Кулеби, якщо Джо Байден знову проведе переговори з Путіним, то відбудуться ще одні переговори з Зеленським.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський обговорив відновлення переговорів нормандської четвірки з президентом Франції Емануелем Макроном. Також лідери країн обговорили роботу Тристоронньої контактної групи.

За відновлення переговорів у Нормандському форматі виступив також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. На його переконання, на тлі загрози російської агресії такі зустрічі є важливими.

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