РФ – сторона конфлікту, а не посередник в нормандському форматі – Урсула фон дер Ляєн

У нормандському форматі Росія є не посередником, а як і Україна, стороною конфлікту. А Німеччина та Франція відіграють роль модераторів і спостерігачів.

Про це на прес-конференції за підсумками саміту Східного партнерства повідомила Урсула фон дер Ляєн – президент Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговори нормандської четвірки – це потрібний формат для українсько-російського конфлікту. Так вона відповіла на запитання журналістів щодо того, який формат розглядає ЄС у разі посилення агресії РФ в Україні.

– Формат переговорів є дуже чітким. Після анексії Криму Росією був створений Нормандський формат, де Німеччина та Франція – модератори та спостерігачі, а сторонами конфлікту є Україна і Росія. Ми працюємо в цьому форматі. Я думаю, це і є потрібний формат для цього конфлікту.

Президент Єврокомісії розповіла, що влітку Європейська рада доручила Європейській комісії продумати різні варіанти дій у разі ескалації конфлікту Росією. Єврокомісія це завдання виконала, тож ЄС готовий відповісти на агресію Російської Федерації.

Попри це, Урсула фон дер Ляєн сподівається, що такого не станеться. Вона закликала Росію утриматися від агресивних дій, а також запевнила у підтримці України Євросоюзом.

Саміт Східного партнерства проходить 15 та 16 грудня у столиці Бельгії Брюсселі. У ньому беруть участь лідери Європейського Союзу та країни-члени ЄС.

У перший день саміту учасники ухвалили спільну декларацію, у якій висловили стурбованість порушенням міжнародного права у регіоні, а також закликали до мирного врегулювання конфліктів.

Детальніше про декларацію саміту Східного партнерства – у матеріалі.

Читайте: