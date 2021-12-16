Уточнення завдань руху нацспротиву: Рада попередньо схвалила закон

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №6302 щодо уточнення завдань національного спротиву. За проголосували 308 депутатів.

Законопроект врегульовує питання повноважень Кабінету міністрів та військового командування з питань виконання правового режиму воєнного стану та уточнює повноваження органів військового управління ЗСУ, зокрема командування Сил спеціальних операцій, яке є організатором руху опору.

Крім того, законопроектом №6302 уточнюється питання грошової винагороди і врегульовуються умови підпорядкування Національної гвардії України під час уведення правового режиму воєнного стану.

Очікується, що документ забезпечить більш ефективне виконання завдань, покладених на національний спротив.

У липні Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон №5557 про основи національного спротиву. Згідно з документом, він є частиною комплексної оборони держави.

Національний опір передбачає комплекс заходів для максимально широкого залучення громадян України до гарантування військової безпеки, суверенітету і територіальної цілісності країни, стримування і відсічі агресії.

Право загального керівництва ним належить верховному головнокомандувачу ЗСУ – президенту України.