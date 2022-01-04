Україна не очікує, що на саміті у Мадриді 29-30 червня 2022 року ухвалять рішення, що Україна стане членом НАТО, але наша країна не повинна занижувати ставок.

Таку думку в інтерв’ю Інтерфакс-Україна висловила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

– Важливо розуміти, що, окрім військової агресії РФ, Україна не перебуває в унікальних умовах, у порівнянні з іншими країнами, які стали членами НАТО у 2000-х, такими як Румунія, Болгарія, балтійські країни, – зазначила вона.

За словами віцепрем’єрки, кожна країна, яка претендувала на членство, проходила шлях пошуку консенсусу всередині НАТО, а також відчувала певну протидію розширенню.

На думку Стефанішиної, це те, до чого Україна має бути готовою, так само як і має розуміти, що на саміті в Мадриді можуть не ухвалити рішення щодо нашого членства в НАТО.

– Але ми не маємо знижувати ставки. Ми тиснутимемо на таку стратегічну ясність доти, доки ми її не отримаємо, – сказала Стефанішина.

Вона сподівається, що на саміт запросять Україну разом із Грузією та Боснією і Герцеговиною.

Віцепрем’єрка зазначила, що Україна досить суттєво розширила співпрацю з Альянсом, тому важливо оновити та визначити нові цілі партнерства, а їх буде трохи більше ніж 40.

– Також плануємо сформувати індивідуальну програму партнерства України з НАТО, яка включатиме фінансову, технічну допомогу, посилення, – зазначила Ольга Стефанішина.

Важливим є і те, що на саміті схвалять стратегічну концепцію НАТО на наступні 10 років, де, зокрема, і пропишуть роботу з країнами-аспірантами. Україна якраз і є країною-аспірантом.

Раніше Ольга Стефанішина повідомила, що протягом останніх двох років Україна реалізувала дві третини всіх стандартів НАТО, імплементованих за останні 25 років.