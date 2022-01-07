У Державному бюро розслідувань (ДБР) повідомили, що у справі проти п’ятого президента Петра Порошенка арешт на активи телеканалів Прямий та 5 канал не накладали.

Так, 6 січня 2022 року Печерський районний суд Києва у кримінальному провадженні щодо закупівлі вугілля з території “ДНР/ЛНР” розглянув клопотання прокурора про арешт майна Петра Порошенка.

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Суд прийняв рішення про арешт його майна та активів.

– Очікуваною реакцією стало розповсюдження неправдивої інформації про нібито накладення арешту на активи телеканалів Прямий та 5 канал, власником яких є медіахолдінг Вільні медіа, що не відповідає дійсності, оскільки арешт на корпоративні права на вказані канали та їхні активи не накладався, – зазначають у ДБР.

Будь-яких обмежень діяльності засобів масової інформації не відбулося.

У ДБР зазначили, що арешт наклали виключно на майно, корпоративні права, власником яких згідно з відповідними державними реєстрами є Петро Порошенко.

Варто зазначити, що рішенням суду заборонено лише відчужувати арештоване майно, що не позбавляє власника користуватись іншими правами.