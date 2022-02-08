ВАКС не обрав запобіжний захід нардепу Сергію Кузьміних, засідання перенесли

8 лютого Вищий антикорупційний суд розглядав справу народного депутата Сергія Кузьміних, який напередодні отримав повідомлення про підозру у хабарництві. Цього разу суддя не обрав запобіжного заходу для політика, і засідання перенесли.

Відомо, що сторона обвинувачення висунула клопотання про арешт депутата з можливістю внесення застави 49,6 тис. гривень.

Станом на 17.00 адвокат політика звинуватила секретаря судового засідання в упередженому ставленні до свого підзахисного та оголосила відвід. Суддя Олег Ткаченко, який очолює засідання, пішов до нарадчої кімнати.

Станом на 17.30 було оголошено про перерву у засіданні. Наступного разу ВАКС обиратиме запобіжний захід Сергію Кузьміних у п’ятницю, 11 січня. Судове засідання призначено на десяту ранку.

Зазначається, що протягом цього часу депутат зможе ознайомитися із матеріалами клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Спочатку судове засідання у справі Сергія Кузьміних було призначено на понеділок, 7 лютого.

Нардеп не з’явився у вказаний час, оскільки поїхав до Житомира, де нібито залишив свій паспорт. Він також заявив, що може підключитися до засідання у форматі відеоконференції з тамтешнього суду.

Використати свій паспорт у додатку Дія Сергій Кузьміних не зміг, оскільки на час слідства його смартфон було вилучено.

У чому звинувачують депутата

Народного депутата Сергія Кузьміних затримали ввечері 28 січня. Слідчі НАБУ викрили його на “гарячому” під час отримання хабаря у розмірі 558 тис. грн.

Через існуючий депутатський імунітет політик відмовився від затримання і після цього декілька днів ігнорував повістки та не з’являвся до органів слідства.

Встановлено, що понад півмільйона депутат “заробив” на сприянні в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

У Верховній Раді Сергій Кузьміних очолює підкомітет з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.