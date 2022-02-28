Білорусь готується приєднатися до російського вторгнення в Україну.

Про це з посиланням на неназваного представника адміністрації США, обізнаного у питаннях безпекової сфери, повідомляє The Washington Post.

Видання пише, що Білорусь готується відправити солдатів до України для підтримки російського вторгнення в рамках розгортання, яке може розпочатися вже у понеділок.

– Цілком очевидно, що Мінськ тепер є доповненням Кремля, – сказало джерело видання.

Білоруський правитель Олександр Лукашенко є близьким союзником російського президента Володимира Путіна, і він дозволив російським військам збиратися в Білорусі та проводити там великомасштабні військові навчання.

– Якщо Білорусь приєднається до російського вторгнення, це значно ускладнить пропоновані переговори між Росією та Україною, які обидві сторони планували провести на українському кордоні з Білоруссю, – пише видання.

Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив про переговори – перше дипломатичне обговорення з моменту початку війни, – але не сказав, коли вони відбудуться.

– Ми будемо раді, якщо результатом цих переговорів стане мир і закінчення війни… Але я ще раз наголошую, ми не здамося. Ми не капітулюємо. Ми не віддамо жодного сантиметра нашої території, – сказав постпред України в ООН Сергій Кислиця, зачитуючи заяву для журналістів.

Президент країни-агресора Володимир Путін 27 лютого заявив, що привів свої сили ядерного стримування у бойову готовність, пояснивши цей крок “агресивними заявами” Заходу. Білий дім назвав цей наказ прикладом створення неіснуючих загроз.

Європейський Союз, тим часом, оголосив, що закриє повітряний простір для російських літаків і профінансує закупівлю зброї для України, тоді як кілька країн, зокрема США, вирішили заблокувати доступ Кремлю до його значних валютних резервів на Заході та відключити деякі російські банки від системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT.