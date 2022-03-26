Ядерний статус тієї чи іншої країни не повинен бути дозволом на несправедливість щодо інших держав, як у випадку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до учасників 20-го Дохійського форуму (Doha Forum), який відбувається в столиці Катару – місті Доха.

Глава держави під час свого виступу зазначив, що керівництво РФ вирішило захопити Україну та зробити її своєю колонією.

– РФ більша за Україну в 28 разів. Росія – це найбільша за площею держава на планеті. Виявилося, що їм цього мало. Керівництво РФ хоче забрати і нашу територію, наші ресурси, наших людей собі як робочу силу. Але вже 31 день Україна протистоїть державі, яка у 28 разів більша і яка десятиліттями витрачала на підготовку до війни чи не найбільше коштів у нашому регіоні, – заявив Зеленський.

У зв’язку з цим він попередив, що на Україні загарбницькі апетити РФ не закінчаться.

Президент нагадав, що протягом XX століття світ розробив цілу систему міжнародних структур, які повинні були б гарантувати справедливість кожній державі. Водночас, за словами Зеленського, у випадку України ці механізми не працюють.

– Ми не можемо знайти справедливість у світі вже 31 день – після повномасштабного нападу держави, яка у 28 разів більша… Ми бачимо, що ООН та всі інші міжнародні структури не мають необхідної внутрішньої сили, щоб повертати людям базову цінність, щоб повертати країнам мир. Тому що в цих структурах не забезпечена внутрішня справедливість. Голос привілейованих там все ще заглушає голос більшості. Це несправедливо, – наголосив Зеленський.

Він додав, що РФ здійснює злочини проти України, користуючись своїми привілеями в міжнародних організаціях, а також лякаючи світову спільноту застосуванням ядерної зброї.

– Саме несправедливість – основа того, що зараз РФ робить проти України, користуючись, зокрема, і своїми привілеями в міжнародних організаціях, а також страхом застосування ядерної зброї. Страхом, який РФ спеціально постійно поширює, хизуючись тим, що може знищити ядерною зброєю не лише той чи інший народ, а й взагалі життя на Землі, – заявив президент.

Зеленський зазначив, що в світі зараз відбувається серйозна дискусія щодо плану дій на випадок, якщо РФ застосує тактичну ядерну зброю чи іншу зброю масового ураження (наприклад, хімічну).

У зв’язку з цим глава держави нагадав, що в 1990-х роках Україна віддала третій за потужністю в світі ядерний арсенал. Президент наголосив, що це був найбільший внесок у глобальний захист від ядерних катастроф, який будь-коли хтось робив.

– В обмін на цей внесок наша держава отримала письмові обіцянки безпеки від найсильніших держав світу, зокрема і від Росії, – уточнив президент, додавши, що ці обіцянки не стали гарантіями, а РФ напала на Україну.

За словами Зеленського, спостерігаючи за ситуацією довкола України, інші держави можуть зробити висновок, що їм потрібна ядерна зброя “щоб вберегтися від нападу”. І такі тенденції є небезпечними.

У зв’язку з цим президент виступив за реформування міжнародних структур, зокрема й механізмів ООН.