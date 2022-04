Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни світу визначитися, які гарантії безпеки вони готові надати нашій державі.

Про це очільник МЗС написав у своєму офіційному Twitter-акаунті.

Кулеба нагадав, що Україна свого часу відмовилася від ядерного арсеналу – третього за розміром у світі.

Наша держава прагнула до членства в НАТО, але цього поки що не сталося.

Кулеба уточнив, що на тлі повномасштабного вторгнення російських військ Україна очікує від держав світу надання гарантій безпеки.

Ukraine gave up nuclear weapons for the sake of world peace. We have then been knocking on NATO’s door, but it never opened. Security vacuum led to Russian aggression. The world owes Ukraine security and we ask states to decide which security guarantees they are ready to provide.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 29, 2022