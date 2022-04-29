Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни світу визначитися, які гарантії безпеки вони готові надати нашій державі.

Про це очільник МЗС написав у своєму офіційному Twitter-акаунті.

Кулеба нагадав, що Україна свого часу відмовилася від ядерного арсеналу – третього за розміром у світі.

Наша держава прагнула до членства в НАТО, але цього поки що не сталося.

Кулеба уточнив, що на тлі повномасштабного вторгнення російських військ Україна очікує від держав світу надання гарантій безпеки.

– Україна відмовилася від ядерної зброї заради миру в усьому світі. Потім ми стукали в двері НАТО, але вони так і не відчинилися. Вакуум безпеки призвів до російської агресії. Світ винен Україні безпеку, і ми просимо держави вирішити, які гарантії безпеки вони готові надати, – наголосив Кулеба.

Ukraine gave up nuclear weapons for the sake of world peace. We have then been knocking on NATO’s door, but it never opened. Security vacuum led to Russian aggression. The world owes Ukraine security and we ask states to decide which security guarantees they are ready to provide. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 29, 2022

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Варто зазначити, що наприкінці березня делегація України провела переговори з російською стороною в Стамбулі (Туреччина). Тоді члени української делегації представили офіційні пропозиції щодо підписання міжнародного договору про гарантії безпеки для України.

Задум полягає в тому, що якщо Україна стане об’єктом агресії чи військового нападу, країни-гаранти повинні провести негайні консультації та будуть зобов’язані надати нашій державі військову допомогу.

Київ хоче бачити серед держав-гарантів США, Велику Британію, Францію, Німеччину, Туреччину, Канаду, Італію, Польщу та інші країни.

16 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Велика Британія, США, Італія й Туреччина попередньо повідомили про готовність стати гарантами безпеки.

Днями спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що потреби вносити зміни до Конституції України щодо намірів вступу до НАТО немає, навіть якщо наша держава отримає гарантії безпеки від інших країн.

Джерело: Дмитро Кулеба