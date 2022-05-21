Травень, 21 в 20:57

У Росії мають намір вивчити питання можливості обміну затриманого Службою безпеки України лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука на українських полонених з полку Азов.

Про це заявив член переговорного процесу, голова комітету Держдуми з міжнародних справ та очільник фракції “ЛДПР” Леонід Слуцький.

– Ми вивчимо питання можливості обміну Медведчука на “азовців”. Не ми, “ЛДПР”, а ті люди в Москві, які мають такі повноваження, – зазначив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський пропонував обміняти Медведчука на українських полонених, яких утримує Росія. Так, СБУ опублікувала відео з політиком, у якому той просив Путіна обміняти його на цивільних та військових із Маріуполя.

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Також очільник держави заявляв, якщо росіяни знищать захисників заводу Азовсталь, які вже знаходяться на непідконтрольній Україні території, ніяких розмов з Росією більше не буде.

Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, затримали 12 квітня. Він мав перебувати під цілодобовим домашнім арештом до 10 березня 2022 року — у справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу. Але втік 27 лютого.

За даними СБУ, ФСБ Росії хотіла вивезти Медведчука під виглядом військового ЗСУ у невизнане “Придністров’я”, а звідти — до Москви, однак його затримали ще на виїзді з Київської області.

Джерело: Інтерфакс