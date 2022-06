У вівторок, 28 червня, в Мадриді (Іспанія) стартує саміт НАТО, під час якого буде ухвалено нову Стратегічну концепцію Альянсу та інші важливі для його майбутнього рішення.

Зустріч лідерів НАТО відбудеться на тлі спровокованої Росією повномасштабної війни проти України, яка зруйнувала мир у Європі, ставить під загрозу безпеку на всьому континенті, спричинила продовольчу та енергетичну кризи, а також похитнула звичний світовий порядок.

Тема війни в Україні буде однією з ключових на саміті, як і зміцнення східного флангу НАТО. Керівництво Альянсу вже називає захід історичним.

Детальніше про те, які рішення члени НАТО можуть ухвалити в Мадриді та чого чекати Україні – далі в матеріалі.

Лідери країн–членів НАТО, а також держав-партнерів зустрічатимуться в Мадриді протягом 28-30 червня.

Згідно з програмою саміту, на 12.35 вівторка, 28 червня, (на 13.35 за Києвом) запланована спільна пресконференція генсека Альянсу Єнса Столтенберга та прем’єра Іспанії Педро Санчеса.

А о 15.20 (16.20 за Києвом) розпочнеться Громадський форум НАТО (NATO Public Forum). Це захід, який відбуватиметься 28-29 червня паралельно із проведенням Мадридського саміту. На форумі експерти, політики та лідери думок з усього світу обговорюватимуть майбутнє Альянсу.

