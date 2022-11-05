Листопад, 05 в 13:15

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, якою Україна бачить перемогу у повномасштабній війні з РФ та яким є український мирний план.

Про деталі він поінформував під час спільного брифінгу з радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном у Києві.

Єрмак нагадав, що українську формулу миру представив президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у вересні цього року.

Зараз дивляться

Йдеться про п’ять складових: покарання РФ за злочин агресії; захист життя, для якого Україні потрібна зброя та фінансова підтримка; відновлення безпеки й територіальної цілісності нашої країни; гарантії безпеки; рішучість партнерів у питаннях допомоги Україні та покарання РФ.

– Ми маємо сьогодні чітко формулювати, що є українським мирним планом… Цей план базується на тих принципах, проти яких сьогодні дуже складно виступати комусь, хто поважає Статут ООН, територіальну цілісність, міжнародно визнані кордони та міжнародне право, яке передбачає відповідальність за кримінальні злочини, – зазначив Єрмак.

Перемога ж України, за словами Єрмака, повинна базуватися на принципах міжнародного права, повазі до територіальної цілісності й непорушності кордонів.

Керівник ОПУ назвав чотири складові перемоги нашої держави у війні:

звільнення всіх територій України в межах міжнародно визнаних кордонів;

виплата Росією компенсацій за вчинені руйнування та злочини;

повернення всіх людей з російського полону;

повернення світу до чіткої системи міжнародної безпеки.

– Це гарантії безпеки, яких потребує Україна, щоб таке ніколи не могло повторитися в майбутньому, – уточнив Єрмак.

За його словами, українське розуміння перемоги “повністю збігається з розумінням наших партнерів”.

Єрмак висловив сподівання, що ці питання будуть одними з ключових на саміті лідерів Великої двадцятки (G20), який відбудеться 15-16 листопада в Індонезії, а світові лідери продемонструють єдність у підтримці України.

Він також нагадав, що президент Володимир Зеленський не братиме участі в саміті, якщо там буде присутній російський диктатор.

Джейк Салліван, своєю чергою, зазначив, що мир в Україні має бути справедливим і базуватися на принципах Статуту ООН щодо поваги до суверенітету й територіальної цілісності. Він назвав неприйнятними заяви Кремля про фейкову анексію окупованих українських територій.

– Цю війну можна було б легко зупинити. РФ її розпочала, і вона може швидко її закінчити, просто припинивши окупацію. І саме це вона має зробити, на наш погляд, – додав Салліван.

Він запевнив, що ніщо стосовно України не обговорюватиметься без участі нашої держави.

Як відомо, у вересні були презентовані рекомендації щодо безпекових гарантій для України. Згідно з цим документом, основна група країн-союзників мають взяти на себе зобов’язання щодо підтримки Збройних сил України. А ширша група держав надасть невійськові гарантії, які стосуватимуться санкційних механізмів проти РФ.