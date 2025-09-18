Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою.

Про це повідомили у ЦВК у четвер, 18 вересня.

ЦВК отримала від апарату Верховної Ради документ про дострокове припинення повноважень нардепа Андрія Парубія.

Тетяна Чорновол – народна депутатка

Андрія Парубія обрали на позачергових виборах до Ради 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії Європейська Солідарність.

Комісія розглянула документ та визнала Тетяну Чорновол наступною у черзі кандидаткою у виборчому списку партії Європейська Солідарність під № 27.

Тетяна Чорновол минулого скликання входила до депутатської фракції партії Народний фронт, а також комітету Ради з питань нацбезпеки і оборони. Вона також обіймала посаду урядової уповноваженої із питань антикорупційної політики та була радницею міністра внутрішніх справ України.

Тетяна Чорновол брала участь у Революції гідності, а в 2013-му пережила замах.

Чорновол має звання офіцера Збройних сил України. У 2014 році вона брала участь в обороні Маріуполя у складі батальйону Азов.

Нагадаємо, що 30 серпня у Львові застрелили народного депутата та голову Верховної Ради 2016-2019 років Андрія Парубія. Правоохоронці затримали підозрюваного. Глава Нацполіції Іван Вигівський заявив, що вбивство Парубія – не випадковий злочин і в ньому є російський слід.

1 вересня у Львові попрощались з Андрієм Парубієм – його поховали на Личаківському цвинтарі.

Джерело : ЦВК

