У Києві на літо закриють рух швидкісного трамваю на Борщагівку

У Києві з 2 червня до 15 серпня закривають рух швидкісного трамваю від станції Старовокзальна до станції Гната Юри. Трамвайний рух зупиняють через капітальний ремонт вулиці Борщагівської Солом’янського району.

За інформацією Київської міської держадміністрації, на цій вулиці заплановано влаштувати гідроізоляцію мостової споруди в межах трамвайного полотна та посадкової платформи.

На час виконання робіт змінять роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту. Про відповідні зміни повідомлять згодом.

Замовником капітального ремонту є комунальна корпорація Київавтодор.

За даними КП Київпастрас, закриють рух трамваїв №1 і №3.

Здорожчання проїзду в Києві

Депутат Київради Дмитро Білоцерковець повідомив, що здорожчання проїзду у громадському транспорті Києва таки буде, але воно не перевищуватиме 20 грн.

За його словами, наразі зі столичного бюджету вимушені компенсувати мільярдні збитки комунальним перевізникам, які працюють собі у збиток.

Фото: КМДА