У 2021 році в Україні заплановано будівництво близько 500 об’єктів соціальної інфраструктури для підтримки та розвитку молодого покоління українців. Їх побудують в рамках програми Велике будівництво.

Так, в поточному році планується побудувати або відновити 95 шкіл, 70 садків, 80 спортивних об’єктів і облаштувати майже 200 амбулаторій. Всього – близько 500 об’єктів.

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Ці об’єкти побудують з метою створення сприятливих умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку дітей.

Також частина коштів буде виділена на створення безпечного та безбар’єрного освітнього середовища.

День захисту дітей

Сьогодні в Україні та світі відзначають День захисту дітей.

У 1925 році вперше заявили про права дітей – заборону дитячої праці, рабства та проституції неповнолітніх. У 1950 році ООН оголосила 1 червня вдень захисту прав, життя і здоров’я дітей.

Детальніше про історію Дня захисту дітей читайте на Фактах ICTV.