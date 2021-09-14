Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на прес-конференції заявив, що нову карантинну постанову опублікують сьогодні, та пояснив, які зміни внесено.

– Ми змінюємо підхід до карантину у червоній, жовтій і помаранчевій зонах. Тобто постанова не змінюється, вона не погіршує умов, подекуди навіть покращує. Ми виходимо з того, щоб на сьогодні держава дала змогу усім вакцинуватися, – наголосив глава уряду.

За його словами, у жовтій зоні може все працювати за умови, що колектив провакцинований щонайменше однією дозою, така ж вимога і до відвідувачів.

– Це нормальні умови, щоб не блокувати економіку, не закривати школи і дитсадки. Ми хочемо, щоб усе працювало, але ми маємо убезпечити людей від заражень, – додав він.

Водночас у червоній зоні, як наголосив Шмигаль, ситуація майже така ж – але треба мати дві дози вакцини.

– Можна працювати закладу, але колектив має бути провакцинований на 100%, і відвідувачі мають також показати сертифікати про повну вакцинацію. Це всіх убезпечує від зараження, водночас дозволяє бізнесу працювати. Така наша логіка, – сказав глава уряду.

Він наголосив, що так роблять усі країни в світі, щоб уникнути локдауну.

13 вересня Кабмін встановив нові карантинні обмеження в Україні. Вони передбачають, що в країні діятимуть Covid-сертифікати – жовтий і зелений.

У них буде інформація про вакцинацію, негативний результат тестування або одужання від коронавірусу.