Станом на 28 вересня в Україні учні понад 3 300 шкіл навчаються за дистанційною формою навчання.

Ще наприкінці минулого тижня, 23 вересня, кількість навчальних закладів, де учні навчаються віддалено, сягала понад 4 600.

– Ми бачимо, що за три робочі дні цифри змінились, бо покращилась статистика вакцинації наших педагогів, – зазначила в ефірі одного з телеканалів заступник міністра освіти Віра Рогова.

Поки ж під пильним контролем Міністерства освіти України – шість областей: Львівська, Вінницька, Одеська, Рівненська, Івано-Франківська та Волинська.

У цих регіонах понад 40% шкіл навчається дистанційно.

Лідером за рівнем вакцинації проти коронавірусу нині Київ, Сумська, Луганська, Донецька, Харківська, Черкаська області.

Минулого тижня у Львові представники міської влади пообіцяли не закривати на карантин навчальні заклади, якщо невакциновані вчителі нададуть докази того, що перехворіли на коронавірус, або щотри доби робитимуть ПЛР-тести власним коштом.

Після такого оголошення у пунктах вакцинації за короткий проміжок часу зробили щеплення понад 700 осіб.

23 вересня в Україні почали діяти правила жовтої зони адаптивного карантину.

Відповідно до нових карантинних обмежень навчальні заклади працюватимуть у звичайному режимі лише за наявності щонайменше у 80% працівників жовтого (щеплення однією дозою дводозної вакцини) або зеленого сертифікату (повний курс вакцинації), негативного результату ПЛР-тесту чи документу про одужання від Covid-19.