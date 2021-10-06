Пенсіонери та отримувачі виплат зможуть проходити ідентифікацію через Дія. Підпис

Українським пенсіонерам і отримувачам іншої матеріальної допомоги дозволили проходити фізичну ідентифікацію онлайн за допомогою електронного підпису Дія. Підпис.

Це означає, що для підтвердження особи під час оформлення документів на отримання виплат можна буде не виходити з дому. Відповідну постанову № 999 ухвалив Кабінет міністрів.

Також документ передбачає, що мешканцям окупованих територій (ОРДЛО) для виплат пенсій і грошової допомоги не потрібно буде проходити фізичну ідентифікацію у період карантину та протягом 30 днів після його скасування.

Наразі ж їм для ідентифікації потрібно їздити на територію, підконтрольну українському уряду.

Факти ICTV зв’язалися з Міністерством цифрової трансформації, щоб з’ясувати, як можна скористатися послугою. У прес-службі міністерства нам повідомили, що наразі вона ще в розробці, а коли все буде готово – з’являться відповідні вказівки.

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