Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Пенсіонери та отримувачі виплат зможуть проходити ідентифікацію через Дія. Підпис

Пенсіонери та отримувачі виплат зможуть проходити ідентифікацію через Дія. Підпис

Українським пенсіонерам і отримувачам іншої матеріальної допомоги дозволили проходити фізичну ідентифікацію онлайн за допомогою електронного підпису Дія. Підпис.

Це означає, що для підтвердження особи під час оформлення документів на отримання виплат можна буде не виходити з дому. Відповідну постанову № 999 ухвалив Кабінет міністрів.

Також документ передбачає, що мешканцям окупованих територій (ОРДЛО) для виплат пенсій і грошової допомоги не потрібно буде проходити фізичну ідентифікацію у період карантину та протягом 30 днів після його скасування.

Наразі ж їм для ідентифікації потрібно їздити на територію, підконтрольну українському уряду.

Факти ICTV зв’язалися з Міністерством цифрової трансформації, щоб з’ясувати, як можна скористатися послугою. У прес-службі міністерства нам повідомили, що наразі вона ще в розробці, а коли все буде готово – з’являться відповідні вказівки.

Читайте:

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка