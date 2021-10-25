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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

На дистанційку перейшли університети у п’яти областях України

навчання студенти

Вищі навчальні заклади (ВНЗ) всіх форм власності та сфер управління у п’яти областях України, виконуючи рекомендації Міністерством освіти і науки, з 25 жовтня до 15 листопада перейшли на дистанційне навчання, тобто на три тижні.

Йдеться про усі університети у Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Одеській і Сумській областях.

Водночас деякі ВНЗ використовують змішану форму навчання. У Харківській області таких вісім і по два – у Київській та Чернігівській.

Нині у звичному, очному режимі продовжують працювати унівеситети Черкаської області – таких там вісім, а також п’ять – у Житомирській.

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За даними МОН, принаймні одне щеплення від коронавірусу отримали 88,2% вчителів, а два – майже 400 тис. педагогів.

Найкращі показники у Миколаївській (98%) Київській (95,5%), Харківській (94,6%), Донецькій (92,7%) та Хмельницькій (91,6%) областях.

Поріг вакцинації у 80% не досягнуто лише у Рівненській області.

Джерело: Міносвіти

Фото: Dreamstime

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