На Чернігівщині та Сумщині випав мокрий сніг – Діденко

На деяких територіях Чернігівської та Сумської областей випав мокрий сніг.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Крім того, вона також доклала до свого посту супутниковий знімок, на якому рожевим кольором відмічені місця, де були опади.

При цьому, за прогнозом гідрометцентру, на вихідних по всій території України очікується потепління, а в деяких регіонах країни стовпчики термометрів взагалі піднімуться до позначки +16 градусів за Цельсієм.

Однак незважаючи на підвищення температури синоптики прогнозують сильний вітер і зливи, а вночі можливі заморозки.

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 листопада, погода по всій країні також буде дощовою – опади очікуються у всіх областях. Пориви вітру сягатимуть 5-10 м/с.

У Києві 19 листопада синоптики прогнозують дощ, у денний час доби температура становитиме від +3 до +5, а вночі від -1 до +1.

Детальний прогноз погоди на останній робочий день тижня читайте у матеріалі Фактів ICTV.