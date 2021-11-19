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На Чернігівщині та Сумщині випав мокрий сніг – Діденко

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Сніг 26 квітня

На деяких територіях Чернігівської та Сумської областей випав мокрий сніг.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Крім того, вона також доклала до свого посту супутниковий знімок, на якому рожевим кольором відмічені місця, де були опади.

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При цьому, за прогнозом гідрометцентру, на вихідних по всій території України очікується потепління, а в деяких регіонах країни стовпчики термометрів взагалі піднімуться до позначки +16 градусів за Цельсієм.

Однак незважаючи на підвищення температури синоптики прогнозують сильний вітер і зливи, а вночі можливі заморозки.

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Нагадаємо, у п’ятницю, 19 листопада, погода по всій країні також буде дощовою – опади очікуються у всіх областях. Пориви вітру сягатимуть 5-10 м/с.

У Києві 19 листопада синоптики прогнозують дощ, у денний час доби температура становитиме від +3 до +5, а вночі від -1 до +1.

Детальний прогноз погоди на останній робочий день тижня читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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