За одноразові пакети в супермаркетах доведеться платити – названо ціну

В Україні планують зобов’язати покупців платити за одноразові пластикові пакети у супермаркетах, які наразі можна брати безкоштовно в овочевих відділах, для сипучих продуктів і на касах.

Це передбачає постанова Кабінету міністрів, яка наразі перебуває на стадії розгляду. У документі вказані такі ціни на одноразові пластикові пакети:

без ручок і бічних складок (в рулонах) – 2 грн за 1 шт;

без ручок з бічними складками або з ручками, але без бічних складок – 2,50 грн за 1 шт;

з ручками й бічними складками – 3 грн за 1 шт.

Ціни стосуватимуться всіх пакетів у формі рукава, з дном, відкритою горловиною і зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів. Якщо Кабінет міністрів підтримає постанову, то мінімальну вартість запровадять вже з 10 грудня 2021 року.

У червні цьго року Внрховна Рада ухвалила закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.

Ця заборона не стосується біорозкладних пластикових пакетів, а також надтонких пакетів, що призначені для пакування свіжої риби та м’яса, сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою. Їх заборона планується після 2023 року.

За розповсюдження пластикових пакетів передбачено штраф від 8,5 тис. до 17 тис. грн, у разі повторного правопорушення – до 34 тис. грн.

Джерело: Кабмін