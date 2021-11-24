У Києві 24 листопада відбувся мітинг антивакцинаторів. Його участики висловлювали свій протест під стінами Верховної Ради, тримаючи в руках плакати з QR-кодом сайту кремлівської партії Єдина Росія.

У Facebook на це звернув увагу користувач Остап Говда.

—Це фото з сьогоднішнього маршу антивакцинаторів у Києві. Люди з плакатами та українськими прапорами виступають проти QR-кодів, бо вони не є тваринами. Я не знаю хто друкував ті плакати, але якщо просканувати коди, то вас заведе на сайт Єдиної Росії. І це не жарт, – написав він.

Факти ICTV перевірили цю інформацію і це виявилося правдою. Якщо навести смартфон та просканувати QR-коди, то браузер запропонує перейти на сайт кремлівської партії.

У коментарях до посту Говди написала дівчина, яка заявила, що це вона тримає відповідний плакат на фото.

— Добрий день, злі люди. Я дівчина з фото. По-перше, фото з мережі інтернет і до цього він був порожнім, по-друге, QR-код перекреслений, тому що ми проти, і зокрема проти Єдиної Росії. Всім здоров’я, і не беріть дурного в голову, – зазначила вона.

Користувачі запропонували дівчині підкинути грошей, щоб вона не ходила на такі мітинги наступного разу. А також зазначили, що QR-код не може бути пустим, а потім “магічним чином наповнитися змістом”.

Під час мітингу антивакцинатори вимагали звільнення одного з лідерів антивакцинаторського руху Остапа Стахіва, якого СБУ підозрює в замаху на повалення конституційного ладу.

Спецслужбовці раніше заявляли, що заблокували всеукраїнську мережу антивакцинаторів, лідером якої називають Стахіва. За словами силовиків, учасників цієї мережі могли фінансувати росіяни.

16 листопада працівники Служби безпеки України провели обшуки у квартирі Стахіва та вручили йому підозру.

18 листопада Стахіва відправили під варту на 60 діб із можливістю застави у розмірі 998,8 тис. грн.

Джерело: Ostap Govda