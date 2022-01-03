Під час опалювального сезону не всі українці мають змогу оплачувати комунальні послуги: для декого суми в платіжках є непідйомними. Для таких випадків передбачена допомога від держави – субсидії.

Яким буде розмір субсидій в Україні у 2022 році, механізм їх отримання та скільки коштів на це передбачено в державному бюджеті – далі в матеріалі.

Держбюджет-2022 і субсидії: на що розраховувати

У державному бюджеті на 2022 рік на пільги та житлові субсидії громадянам для оплати житлово-комунальних послуг передбачено 38,4 млрд грн.

Варто зазначити, що це менше, ніж загалом було виділено цього року. Так, спочатку на 2021 рік закладали на субсидії населенню 35,2 млрд грн. Проте під кінець року на ці цілі було виділено ще 12,05 млрд грн (через перерозподіл коштів держбюджету-2021). Відтак, загальна сума, виділена на субсидії в поточному році, склала 47,26 млрд грн.

Яким буде розмір субсидії в 2022 році

Ще у вересні міністр соціальної політики України Марина Лазебна анонсувала, що середній розмір субсидії на опалювальний сезон 2021-2022 років в Україні становитиме близько 2 000 грн.

Схожу заяву зробив під час доповіді у Верховній Раді 17 грудня і прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, цього опалювального сезону розмір субсидій може зрости до 2 000 грн і вище. Водночас протягом минулого опалювального сезону середній розмір виплат склав 1 770 грн.

– В опалювальному сезоні 2020-2021 років середній розмір субсидій становив 1 770 грн. А в опалювальному сезоні 2021-2022 років очікується на рівні 2 000 грн і вище, – наголосив Шмигаль.

Він також запевнив, що до завершення поточного опалювального сезону тарифи на газ, тепло та електроенергію змінюватися не будуть.

Як уточнили днями в Мінсоцполітики, розмір субсидії може й перевищити 2 000 грн.

– Середній розмір допомоги орієнтовно складе близько двох тисяч гривень. Але це може бути і три, і п’ять тисяч грн, – зазначили в міністерстві та уточнили, що для кожної родини сума розраховується індивідуально.

Нарахування субсидії в 2022 році: куди звертатися

Українці можуть оформити субсидію, обравши один із способів:

1. Звернутися до органу соціального захисту населення за місцем фактичного проживання чи реєстрації. Важливо, що заяви з документами приймаються підрозділами з питань соцзахисту населення районних держадміністрацій лише в разі:

• надіслання їх у паперовому вигляді поштою;

• в електронній формі (через веб-сайт Мінсоцполітики, Єдиний державний веб-портал електронних послуг).

2. Звернутися через уповноважених осіб територіальних громад (у сільській, селищній, міській раді) та ЦНАПи (центри надання адміністративних послуг). Заяви з документами приймають у паперовому вигляді.

3. Для оформлення виплат онлайн потрібно перейти за посиланням “Оформлення субсидії онлайн” на офіційному веб-сайті Міністерства соцполітики. Йдеться про оформлення субсидії за допомогою порталу Дія (детальніше про те, як це зробити, – за посиланням).

Такий же механізм діє і в 2021 році. Поки що про якісь зміни в профільному міністерстві не повідомляли.

Які документи потрібні для нарахування субсидії

Основні два документи, які повинні подати громадяни для оформлення субсидії, це:

• заява про призначення субсидії;

• декларація про доходи і витрати.

Бланки цих документів можна роздрукувати з сайту Міністерства соцполітики (тобто не обов’язково окремо йти за ними до відповідних органів соціального захисту).

А після заповнення їх можна відправити поштою на адресу місцевого управління соцзахисту населення. Адреси можна знайти на сайтах регіональних органів виконавчої влади. Також Мінсоцполітики наводить перелік електронних адрес.

Також у громадян можуть попросити надати додаткові документи: договір оренди житла; довідку про доходи (якщо в декларацію внесені доходи, інформація про які відсутня в ДФС та Пенсійному фонді); акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства тощо.

На який період призначають субсидію в Україні

Субсидію зазвичай призначають з місяця звернення громадянина для її оформлення і до дати завершення опалювального сезону.

Вона розраховується:

• на неопалювальний сезон (1 травня – 30 вересня);

• та на опалювальний сезон (1 жовтня – 30 квітня).

Важливо, що якщо відбувається зростання тарифів, розмір субсидії перераховується автоматично.

Коли термін отримання субсидії завершується, органи соцзахисту самостійно розраховують виплати на наступний період (без звернення громадянина).

Так, цього року більшості домогосподарств в Україні субсидію на ЖКП перепризначали автоматично. Проте деяким українцям все ж доводиться знову подавати документи, коли виникає потреба в уточненні певних даних.

Як зазначили в Міністерстві соцполітики, понад 80% тих, хто отримує субсидію, її перепризначили автоматично.

Хто має право на призначення субсидії

Субсидію призначають тим громадянам, які не можуть самостійно сплачувати за комунальні послуги (в кого витрати на ЖКП перевищують орієнтовно 15% родинного бюджету).

Для кожної сім’ї розмір виплати розраховують індивідуально (з огляду на склад та дохід родини).

Субсидія не надається у випадках, якщо:

• загальна площа житла перевищує 130 кв. м для квартир та 230 кв. м для індивідуальних будинків (за деякими винятками – наприклад, якщо йдеться про дитячі будинки сімейного типу);

• на депозитному банківському рахунку громадянина є кошти, що перевищують 100 тис. грн;

• будь-хто із членів сім’ї протягом 12 місяців перед призначенням субсидії здійснив операцію на більш ніж 50 тис. грн (йдеться про купівлю землі, квартири, будинку, цінних паперів тощо);

• у власності є транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше 5 років (крім мопеда і причепа), та в низці інших випадків.

Чи можуть призначити субсидію, якщо є борг за комуналку

Навіть ті громадяни, в яких накопичилися борги за сплату комунальних послуг, можуть отримати субсидію.

У такому випадку є три варіанти

1. Сплатити борг за комунальні послуги, після чого звернутися для оформлення субсидії.

2. Якщо коштів для погашення боргу немає –укласти договір про реструктуризацію із надавачем комунальних послуг. Цей документ згодом потрібно надати під час звернення за субсидією.

3. Громадянин, який вважає, що заборгованість за комуналку виникла неправомірно, може звернутися з позовом до суду.