Станом на вівторок, 4 січня, українці вже витратили понад 700 млн грн коштів, отриманих від держави за вакцинацію проти коронавірусу. Свою Covid-тисячу громадяни найчастіше витрачають на книги та кіно.

Такі дані сьогодні оприлюднило Міністерство економіки України.

За даними відомства, в рамках програми єПідтримка заявки на отримання 1 тис. грн подали в додатку Дія понад 6,2 млн українців.

Вже було виплачено майже 6 млрд грн. Частину з цих коштів (більш ніж 700 млн грн) громадяни встигли витратити.

Найбільшим попитом користуються книги, квитки в кінотеатри та квитки на потяги.

Зокрема, на книги українці витратили 250 млн грн; на кіно – 210 млн грн; на авіа- та залізничні квитки – 90 млн грн; на театри, концерти – 87 млн грн; на спорт (спортивні зали, фітнес-центри) – 59 млн грн.

Програма єПідтримка: що відомо

Програма з виплати 1 тис. грн вакцинованим українцям (єПідтримка) повноцінно стартувала 19 грудня.

Вона спрямована як на стимулювання громадян до вакцинації, так і на підтримку бізнесу, який найбільше постраждав через карантинні обмеження (йдеться про сфери культури, спорту, книговидавництво, пасажирські перевезення).

У програмі можуть взяти участь українці віком від 18 років, які отримали повний курс вакцинації проти Covid-19. Для оформлення виплати потрібно згенерувати “зелений” Covid-сертифікат у Дії.

Витратити Covid-тисячу можна на: книги; квитки в кіно, театри, музеї, на концерти; залізничні та авіаквитки для подорожей у межах України; абонементи у басейн, спортзали.

З середини січня 2022 року програму розширять, і громадяни старше 60 років зможуть купувати ліки.

Кошти потрібно витратити протягом чотирьох місяців після отримання. Це можна зробити як онлайн, так і офлайн (за допомогою безготівкового розрахунку через термінали компаній).

Серед банків, які приєдналися до програми: Monobank, Приватбанк, Райффайзен Банк, А-банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк.

Програма єПідтримка триватиме рік: до 18 грудня 2022 року. Вона передбачає кілька етапів реалізації:

• На першому етапі оформлення виплат відбувається через додаток Дія.

• На другому етапі, який заплановано на ІІ-ІІІ квартал 2022 року, українцям запропонують альтернативний механізм отримання коштів – в офлайн-форматі. Крім того, на другому етапі планується видача банківських карток для виплат Covid-тисячі.

Джерело: Міністерство економіки України