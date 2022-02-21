Музей Революції Гідності в центрі Києва збудують до кінця 2023 року – ОП

Президент Володимир Зеленський назвав дедлайном відкриття Музею Революції Гідності кінець 2023 року.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що станом на зараз всі процеси прискорено, проведено тендер на розробку проєктно-кошторисної документації.

Безпосередньо зведення Музею планують почати восени, в межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

– Влітку розпочнемо підготовчі роботи на ділянці, щодо якої немає арештів. До кінця 2023 всі роботи мають бути завершені, – запевнив Тимошенко, який координує Велике будівництво.

Як зазначає сайт Музею Революції Гідності, загальна площа будівлі становитиме 24 587 кв м. кв. При цьому майже третина площі припадатиме на виставкові зали.

Вхід та фоє займатимуть 16,9% від загальної площі, і приблизно по 10% припадатиме на зони циркуляції відвідувачів та Дім свободи.

Дім Свободи – це окремий проєкт, котрий охопить основну частину лівого крила.

Це автономна частина Музею з окремим входом і ліфтами, де буде відкритий простір для зустрічей та заходів, навчальні класи, творчі майстерні, тренінгові зали, студія звукозапису, місця для роботи дослідників з архівами Музею Майдану.

В Музеї також будуть облаштовані такі тематичні об’єкти, як Штурм пагорба, Йолка, оглядовий майданчик, дитячий музей, атріум, кіноконцертна зала-лекторій тощо.

Раніше координатор програми Велике будівництво, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував побудову у поточному році 282 закладів освіти, 68 медичних закладів, 339 спортивних об’єктів і понад 6,8 тис. спортивних майданчиків по всій країні.